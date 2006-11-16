Финансово необразованные свиньи Бакая передохли от чумки

Экс-министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВОЙ в интервью УНИАН рассказал о своих столкновениях с представителями властных структур в бытность директором Шевченковского Национального заповедника в 1989-2005 годах.

Доходило до того, что с ЛИХОВЫМ даже отказывались подписывать контракт. Как утверждает он сам, "поскольку ни одного серьезного недостатка не отыскали, то воспользовались предлогом”.

“В мае 2003 года приехала группа депутатов из “Нашей Украины”, положила венок на могилу Шевченко с лентой с надписью “Великому Кобзарю от Блока Виктора Ющенко”. – вспомнил ЛИХОВОЙ. - Впоследствии прибыл тогдашний премьер-министр Янукович, и заместитель губернатора попросил меня забрать тот венок, потому что “Виктору Федоровичу неприятно это видеть”. Я ответил, что поскольку я его не клал туда, то не и буду забирать. Могила Шевченко большая, и здесь есть место для венков всех политических сил, которые уважают отца нации. Опять же приехал посланец, который сказал, что ему приказали убрать тот венок. Я ответил: вы его туда не клали, и не вы будете забирать.

Это даже не из-за моего расположения к “Нашей Украине”… Меня возмутил сам факт, что мне Украинским государством назначенному хранителю национальной святыни приказывают забрать венок. Такая неуступчивость руководителя на территории, которую тогда полностью контролировала одна из провластных партий, стала предметом разговора на совещании в Министерстве культуры, что тогда отвечало формуле “Аннушка уже разлила масло...”

Еще одним камнем преткновения в сложных отношениях ЛИХОВОГО с представителями властных кругов стали свиньи Бакая. Попытки сводки незаконных зданий в каневских угодьях стали проблемой сразу же как Конча-Заспа, Пуща-Водица, и Козин были разделены.

“В 1990 году заповедник из поддержки украинских и зарубежных граждан остановил строительство огромного комплекса заводов Миненерго та Мингазпрому Союза ССР. Я тогда из-за Бориса Олийника дошел до Раисы Горбачевой и Дмитрия Лихачева”.

Вторая волна незаконного строительства в Каневе началась в 2000 году. “Тогда это уже был Интерсплав из Донбасса. Они хотели перенести со Свердловска завод из производства вторичного алюминия. Но на мое счастье, премьер-министром стал Виктор Ющенко. А министром экологии тогда был Иван Заець. Ющенко провел на Тарасовий горе выездное заседание Кабинета министров, и вопрос также был снят. Надеюсь, навсегда”.

Но самая смешная история случилась при участии экс-руководителя ДУСи Бакая. Он нашел форму легальной аренды заповедных земель, рассказал ЛИХОВИЙ, “но это все выглядело смешно даже в глазах каневских крестьян. Оградил лес, поставил двадцать пять километров сетки-рабицы, охрану, построил вертолетную площадку, купил диких свиней и оленей. Но поскольку дикие свиньи живут по законам природы и не посвященные в бизнес-планы Бакая, то они выдохли от чумки, другие пошли по человеческим огородам. Впоследствии рассказывали, возникла идея создать ферму для гадюк, которые порасползались, люди тяпками по огородам рубили ярких, невиданного цвета пресмыкающихся. Когда деньги даются даром, то они и текут между пальцев. Жаль, что для таких опытов используют национальные достопримечательности и сакральные святыни”.

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