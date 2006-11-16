Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В восточной части местами небольшие осадки, температура на протяжении суток 0-5° тепла. На остальной территории без существенных осадков, температура ночью 2-7° тепла, в Крыму до 10°; днем 5-10°, в западных областях и в южной части местами 13-15°.

Ночью и утром в западных, восточных, южных областях и в Крыму местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

18-19 ноября - переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью 18 ноября в Крыму небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях, на юге Крыма и Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; на остальной территории снижение температуры ночью до 0-5° мороза, днем до 1-6° тепла; в восточной части ночью до 2-7° мороза, при прояснениях до 10° мороза, днем до 0°.

20-21 ноября - без существенных осадков, только ночью 20 ноября в западных, северных и большинства центральных областей местами небольшие осадки. Температура ночью 1-7° мороза, 20 ноября на Правобережье, а 21 ноября в западных областях и Крыму от 1° мороза до 4° тепла; днем 1-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от 2° мороза до 4° тепла, 20 ноября на крайнем западе и Одесской области 5-10° тепла.

В Киеве и области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 7-9°; по области ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

18-19 ноября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Снижение температуры ночью до 0-5° мороза, днем до 1-6° тепла.

20-21 ноября - без существенных осадков, только ночью 20 ноября местами небольшие осадки. Температура ночью 20 ноября от 1° мороза до 4° тепла, 21 ноября 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.