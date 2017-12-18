"Один в хате": в сети набирает популярность украинская пародия на легендарный новогодний фильм (видео)

Украинский режиссер снял пародию на популярнейший новогодний фильм "Один дома". Видеоработа под названием "Один в хате" появилась в YouTube 17 декабря и за день собрала 36 тысяч просмотров.

Главные роли сыграли участники шоу "Рассмеши комика" - команда "Наш Формат". Артисты спародировали самые смешные сцены фильма на украинский лад.

Читайте такжеПесню победителя Евровидения-2017 перепели на украинском (видео)

Пользователям украинская версия "Одного дома" пришлась по вкусу. В комментариях они оставили массу положительных отзывов.

Как сообщал УНИАН, ансамбль "Рожаница" опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Где же то сито?». Это кавер на суперпопулярную песню пуэрториканскому музыканта Луиса Фонси.