"Один в хате": в сети набирает популярность украинская пародия на легендарный новогодний фильм (видео)
Артисты показали самые смешные сцены фильма "Один дома" на украинский лад.
Украинский режиссер снял пародию на популярнейший новогодний фильм "Один дома". Видеоработа под названием "Один в хате" появилась в YouTube 17 декабря и за день собрала 36 тысяч просмотров.
Главные роли сыграли участники шоу "Рассмеши комика" - команда "Наш Формат". Артисты спародировали самые смешные сцены фильма на украинский лад.
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Пользователям украинская версия "Одного дома" пришлась по вкусу. В комментариях они оставили массу положительных отзывов.
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