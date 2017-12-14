Возвращение "скифского золота" затягивается из-за попытки России присвоить его себе - Джеппар

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар заявляет, что процесс возвращения «скифского золота» затягивается из-за попытки России присвоить украинское культурное наследие.

Читайте такжеОккупанты решили бороться за "скифское золото": подали апелляцию на решение суда АмстердамаКак передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на международной конференции «Культурные отношения Украины и ЕС: первые достижения».

Джеппар рассказала о деле возвращения экспонатов, принадлежащих Музейному фонду Украины, а именно - «скифского золота», выставленного в музее Алларда Пирсона в Нидерландах. Артефакты из крымских музеев до сих пор остаются в частном музее в Амстердаме.

«Российская Федерация через своих защитников, консультации голландских адвокатов не хочет возвращать эти артефакты в Украину, настаивая на том, что эти артефакты принадлежат народу Крыма», - сказала Джеппар.

«И они, к сожалению, используют этот процесс, они его растянули на многие годы, и мы понимаем, несмотря на то, что логика фактически любых международных конвенций и международного права такова, что эти артефакты должны быть возвращены сразу и должны быть возвращены в Украину, в Киев, потому что Крым является оккупированным, к сожалению, этот процесс тянется. И такая публичная инквизиция и попытка просто использовать этот сегмент и присвоить культурное наследие Украины Российской Федерацией», - сказала Джеппар.

Как сообщал УНИАН, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция «скифского золота» из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки «Крым - золотой остров в Черном море».

После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции «скифского золота» в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Представительство и защиту интересов Украины в суде осуществляла юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders N.V.