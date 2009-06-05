Европа не готова «за спасибо» давать украинцам визы

Европейская комиссия пока не готова поддержать предложение Украины об отмене платы за визы.

Об этом в эксклюзивном интервью проекту «УНИАН-Новости ЕС» заявил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК после завершения заседания Тройки ЕС-Украина в сфере юстиции, свободы и безопасности, состоявшегося 3 июня в Люксембурге.

«Европейская комиссия учитывая ряд факторов, в том числе принимая во внимание явления финансово-экономического кризиса, на этом этапе предлагает Украине двигаться в направлении расширения категории граждан, которые освобождаются от платы за выдачу визы”, - сказал он.

Министр отметил, что с точки зрения европейских чиновников, расширение перечня льготных категорий граждан, которые не будут платить за визы, является более приемлемым, как с точки зрения психологического настроения стран-членов ЕС, так и с точки зрения упрощения выдачи виз для украинцев.

Н.ОНИЩУК также отметил, что согласно информации европейских чиновников, со времени вступления в силу соглашения об упрощении виз с 1 января 2008 года около трети виз были выданы бесплатно.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима в июне 2007 года. Оно предусматривает установление платы за визы на уровне 35 евро, введение ряда льготных категорий граждан, с которых плата не взимается, а также возможность предоставления долгосрочных многократных виз сроком до 5 лет.

28 ноября 2008 года Украина предложила ЕС отменить плату за все визы, которые выдаются украинцам.