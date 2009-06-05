Нафтогаз стал «головной болью европейского масштаба» - Газпром

В российском «Газпроме» заявляют, что проблемы НАК «Нафтогаз Украины» стали «головной болью европейского масштаба».

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом в рамках Петербургского Международного экономического форума заявил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР после встречи с председателем правления E.ON Ruhrgas AG Бернхардом РОЙТЕРСБЕРГОМ.

«Коллеги из E.ON Ruhrgas в очередной раз выразили озабоченность по поводу способности Украины своевременно оплачивать поставки российского газа, а также обеспечивать бесперебойный транзит углеводородов в Европу. Учитывая практически монопольную позицию этой страны в транспортировке голубого топлива из России, нам понятно, почему проблемы «Нафтогаза» уже успели стать головной болью европейского масштаба», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что во время обсуждения этого вопроса стороны пришли к мнению, что гарантия надежного энергообеспечения европейцев требует незамедлительной выработки плана по взаимодействию всех участников рынка – поставщика, страны-транзитера, потребителей.

А.МИЛЛЕР подчеркнул, что в рамках такого плана к задачам, требующим реализации в краткосрочный период, относятся поиск источников финансирования для оплаты потребляемого Украиной газа и газа, который необходимо закачать в ее подземные хранилища, а также для модернизации украинской ГТС.

К планам долгосрочного характера – активизация работы России и ЕС по реализации проектов «Северный поток» и «Южный поток», которые на протяжении десятилетий смогут обеспечивать бесперебойные поставки природного газа, таким образом гарантируя отсутствие каких бы то ни было конфликтов между участниками энергетического бизнеса, заявил А.МИЛЛЕР.