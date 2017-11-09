Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибают 600 женщин (инфографика)

Ежегодно 600 представительниц слабого пола погибают в Украине от домашнего насилия. Лишь 10 % из 1 млн женщин, которые подвергаются насилию, решаются говорить. Об этом говорится в статье свежего выпуска журнала "Новое Время".

По словам Анастасии Деевой, замминистра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции, каждый день полиция фиксирует 348 фактов домашнего насилия, и в 70-80 % случаев его жертвами становятся женщины.

Расчеты, проведенные Институтом демографии и социальных исследований по заказу Фонда народонаселения ООН, говорят о том, что ежегодно 1,1 млн украинок сталкиваются с физической и сексуальной агрессией в семье. И большинство из них молчат.

“В полицию обращаются только 10-15 % пострадавших”, — утверждает Екатерина Левченко, президент Международного правозащитного центра Ла Страда-Украина. Так, по данным Украинского института социальных исследований, лишь 27 % женщин считают оскорбления проявлением насилия и только 32 % подобным образом оценивают унижения. Для 49 % респонденток насилие — это побои, а 56 % согласны считать насилием изнасилование.

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“У нас вся система воспитания построена на том, что девочки слабые, — говорит Анна Довгопол, координатор программы Гендерная демократия в представительстве Фонда имени Генриха Белля в Украине. — Считается, что их нужно защищать, а значит подразумевается, что их можно бить”.

Левченко из Ла Страда называет домашнее насилие не просто проблемой, а “войной на маленьком полигоне”: ежегодно в стране от рук партнеров гибнут 600 женщин. Это в 3,5 раза больше, чем их гибнет в ходе боевых действий в зоне АТО. “

Андрей Ткачев, старший инспектор по особым поручениям Департамента патрульной полиции, рассказывает о небольшом исследовании, которое его подчиненные недавно провели в Днепре. Те опросили 29 жертв домашнего насилия и выяснили, что 23 женщины нашли более сотни причин, оправдывающих агрессию их сожителей. “В психологии это состояние называется “стокгольмский синдром”, — говорит Ткачев.

По словам старшего инспектора, жертвы склонны оправдывать своих мучителей по многим причинам: здесь и финансовая зависимость, и отсутствие собственного жилья, и непонимание того, как избежать агрессии, а также неверие в то, что кто-то может помочь. А как же женщинам верить в защиту, говорят эксперты, если по факту закон лишь изредка становится на сторону униженных и оскорбленных. Только трое из десяти украинских мужчин, обвиненных в насилии по отношению к членам своих семей, тянущем на уголовное преступление, получают реальные тюремные сроки. К такому выводу пришли эксперты Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами (DCAF), исследовавшие проблему совместно с коллегами из Ла Страда-Украина.

Подобный итог не удивил аналитиков DCAF, потому что они выяснили и другой момент: по их данным, почти 40 % работников системы уголовного правосудия — полицейских, прокуроров, судей — считают домашнее насилие частным делом. А 60 % уверены: жертвы сами виноваты в том, что с ними произошло.

Кроме того, по данным DCAF и Ла Страда-Украина, более четырех пятых полицейских и судей в стране рассматривают случаи домашнего насилия как “семейный спор”, ожидая, что жертвы простят обидчиков ради сохранения того, что в советские времена называли ячейкой общества. Подобные дела отечественные слуги закона зачастую рассматривают без присутствия жертвы, а средняя продолжительность каждого судебного слушания составляет всего 7 минут.

Даже те работники уголовного правосудия, которые осознают серьезность проблемы, не всегда могут качественно выполнять свою работу. Потому что они ограничены в возможностях. Бачек из Центра помощи женщинам говорит: после обращения жертвы домашнего насилия в полицию сотрудники правоохранительных органов должны передать информацию по цепочке всем структурам, задействованным в работе с такой категорией людей. Иногда на это уходят месяцы.

Юрист Ла Страда-Украина Людмила Кормош, которая консультирует жертв семейной агрессии, рассказывает: зачастую просьба о помощи для самих обратившихся становится дополнительной травмой. Ведь чтобы привлечь обидчика к уголовной ответственности, недостаточно вызвать милицию — нужно обратиться к участковому инспектору, взять направление на судмедэкспертизу, зафиксировать факт нанесения телесных повреждений.

При этом, по словам Кормош, бюро судмедэкспертизы есть не везде, и работают они не круглосуточно. А на снятие побоев по закону отведено три дня. И если инцидент произошел в пятницу вечером, то в понедельник утром уже может быть поздно.

Однако, калечатся не только женские судьбы. Люди, выросшие в обстановке регулярных семейных конфликтов, взрослея, втрое чаще становятся жертвами или агрессорами, чем те, кто не сталкивался с подобным в детстве.

У всей этой печальной истории есть и экономический аспект. Эксперты Фонда народонаселения ООН подсчитали, что цена насилия над женщинами в Украине — расходы, которые в итоге несет государство и сами семьи (админтраты, потеря имущества и работоспособности), — достигает $ 208 млн в год. При этом международные исследования говорят о том, что $ 1, вложенный в профилактику, экономит $ 15-20 последующих трат, вызванных агрессией.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), насилие над женщинами — мировая проблема. Треть опрошенных ВОЗ представительниц слабого пола из разных стран заявили, что они подвергались насилию со стороны их мужчин. Наивысший показатель подобных ответов аналитики зафиксировали в странах Юго-Восточной Азии (37,7 %). Однако и в ЕС 23 % опрошенных женщин говорят о том же.

Речь идет не просто о жестоком обращении — статистика ВОЗ показывает: 38 % убийств женщин в мире — дело рук их партнеров. Среди европейских и северо-американских государств Украина по уровню гендерного насилия находится во второй — более позитивной — части списка. Но это не повод для самоуспокоения.

В Украине лишь с 2002 года домашнюю агрессию стали определять как административное правонарушение. Уже что-то. Но, как говорят эксперты, без уголовного наказания подобная мера неэффективна. В Европе, к примеру, насилие в семье криминализировано.

Впрочем, есть и хорошие новости. Четыре месяца назад Нацполиция запустила пилотный проект под названием Полина: в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы, а также в Северодонецке МВД создала мобильные группы, которые выезжают исключительно на вызовы жертв семейных ссор. Их опыт в ближайшем будущем распространят и на другие регионы.

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