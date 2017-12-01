В Винницкой области десятикилометровая зона вокруг 48-го арсенала полностью очищена от боеприпасов

Председатель областной государственной администрации Валерий Коровий и председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин совершили рабочую поездку в г. Калиновка. Совместно они осмотрели участки разминированию и очистке территорий от боеприпасов и состояние выполнения восстановительных работ. По завершению осмотра руководители подписали акт выполненных работ по очистке территории Калиновки и прилегающих населенных пунктов от боеприпасов.

«В первую очередь, я хотел бы поблагодарить за работу Государственной службе по чрезвычайным ситуациям за проведение соответствующего комплекса работ, чтобы люди могли чувствовать себя в полной безопасности, работать и проводить полевые работы. На самом деле это один из этапов общего комплекса работ и он является чрезвычайно важным. В присутствии Премьер-Министра мы поставили задачу и с достойністю его выполнили. В знак этого, сегодня мы доложим Правительству Украины о выполнении комплекса работ, который мы на себя взяли. Но перед нами стоит еще ряд не менее важных задач. Сейчас мы находимся на этапе восстановления жизнедеятельности домов в данном регионе. На сегодняшний день кассовое исполнение средств по государственному бюджету составляет 10,2 млн. грн., это связано со спецификой использования средств из государственного бюджета. Кроме того, зарегистрировано 3 млн. обязательств, то есть мы рассчитываем, что за неделю будет освоено еще 5 млн. грн. Дополнительно привлечено 2 млн. грн. из областного бюджета на восстановление незначительных повреждений и компенсации затрат тем людям, которые предоставили соответствующие квитанции. В частности, в Павловке пострадали 1,5 тыс. жилищ. На сегодня работы выполнены на 60% . В течение двух недель планируем выполнить оставшуюся часть работ. В настоящее время в работе 60 домов, к ремонту которых мы привлекли все районы Винницкой области. Но в ходе экспертизы 8 глиняных домов оказались такими, что не подлежат ремонту. Таким образом Четыре семьи из этих домов изъявили желание, чтобы им приобрели новые дома в пределах Павловки. Остальные четыре семьи изъявили желание, чтобы им возместили строительные материалы для самостоятельного восстановления домов», - отметил Валерий Коровий.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено разминирование города Калиновка, 10 близлежащих населенных пунктов и территорий вокруг 48 арсенала Вооруженных Сил Украины в радиусе 10 километров площадью 30,4 тыс. га. Осуществление указанных мероприятий позволило гражданам вернуться в свои дома и начать восстановительные работы. Также проведена очистка от боеприпасов и их элементов трассы прохождения коммуникаций электро-, газо - и других систем жизнеобеспечения для скорейшего проведения работ по их восстановлению. Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС обследовано производственные и хозяйственные объекты на наличие взрывоопасных предметов с целью восстановления их функционирования. В общем разминированы и очищены от взрывоопасных предметов территорию 25 предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, функционирующих в г. Калиновке и Калиновском районе.

Рассказывая о ходе выполнения работ по разминированию, начальник группы пиротехнических работ спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Винницкой области отметил: «На сегодняшний день очищено 100% территории, которая составляет 30,4 тыс га. С 22 ноября всеми пиротехническими подразделениями ГСЧС начаты работы по проведению контроля качества этой территории. Никаких боеприпасов на сегодняшний день не выявлено. Это свидетельствует о том, что работы, которые проводились в течение двух месяцев, выполнены должным образом. Всего было задействовано 135 человек личного состава и 50 единиц специальной техники. Личный состав - это пиротехнические подразделения, почти из всех областей Украины, всего 19 пиротехнических расчетов. В результате обнаружено, извлечено, транспортировано и передано к уничтожению подразделениями Министерства обороны Украины 3807 единиц взрывоопасных предметов».

Всего с начала выполнения работ пиротехническими подразделениями изъято около 3 тыс. 500 взрывоопасных предметов. К выполнению задач по разминированию привлекался сводный пиротехнический отряд общей численностью 135 человек и 50 единиц техники.

Все мероприятия, определенные планом разминирования, выполнены своевременно и в полном объеме. В течение 2017-2018 годов ГСЧС согласно своих полномочий обеспечит постоянный мониторинг за состоянием очищенной территории, оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов и сопровождение сельскохозяйственных работ на территориях, которые были загрязнении взрывоопасными предметами вследствие возникновения чрезвычайной ситуации на 48 арсенале ВСУ.

Комментируя состояние проведения работ по разминированию зоны поражения вокруг 48 арсенала Николай Чечеткин отметил: «29 сентября Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом подписан план разминирования этой территории, согласно которому 28 ноября определен датой завершения работ по разминированию. Хочу отметить, что подразделениями ГСЧС план выполнен, территория в 10 километровой зоне полностью очищена от взрывоопасных предметов и является безопасной. Для проведения необходимых работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выделено 23 миллиона 500 тысяч гривен, которые на сегодняшний день практически полностью освоены. Часть средств использована для ремонта авиационных средств, которые присоединились к тушению пожара и приобретение некоторых образцов техники для выявления взрывоопасных предметов. Сегодня сводный отряд отправится на место своей постоянной дислокации. Останутся пиротехнические подразделения Винницкого гарнизона ГСЧС, которые будут осуществлять постоянный мониторинг оперативной обстановки, выявления и изъятия взрывоопасных предметов и осуществлять сопровождение осенне-полевых работ и сегодня мы имели возможность в этом убедиться. Также соответствующие подразделения будут сопровождать и ход проведения весенне-полевых работ. Я не исключаю того, что могут быть единичные случаи выявления остатков взрывоопасных предметов. Земля имеет способность поднимать их с той или иной глубины и, даже сегодня, мы до сих пор обнаруживаем взрывоопасные предметы, которые остались после Второй мировой войны. Но, в целом удостоверяю факт, территория общей площадью 30.4 га, которая попадает в 10 километровую зону вокруг арсенала полностью очищена от взрывоопасных предметов».

В рамках мероприятия состоялось также и награждение спасателей, которые принимали участие в работах по разминированию территории, загрязненной боеприпасами. В частности, от Председателя Службы десять пиротехников получили ведомственные награды и почетные грамоты ГСЧС. Кроме того, Валерий Коровий наградил лучших работников групп разминирования Почетными грамотами областной государственной администрации и областного Совета за добросовестное выполнение своих обязанностей.