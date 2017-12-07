Риски авторитаризма и степень агрессивного недовольства: социолог оценил настроения в украинском обществе

Социолог Евгений Головаха рассуждает о рисках авторитаризма в современной Украине, оценивает степень агрессивного недовольства сограждан властью и затем называет ценности, которые по-прежнему остаются общими для украинцев и россиян. Об этом пишется в материале журнала "Новое время".

Таким образом, главными тенденциями и рисками в сегодняшнем украинском социуме он назвал:

1. В обществе накопилось много агрессивного недовольства, и в то же время мы видим, что протесты возле Верховной рады не мобилизовали людей массово.

2. В стране много людей, которые способны вывести тысячу человек на акции протеста под парламент.

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3. В преддверии президентских выборов мы видим огромный кризис доверия к реальным кандидатам.

4. В Украине растет количество активных граждан. Появились локальные гражданские объединения и гражданский контроль на местах.

5. Протестные настроения — это сигнал политикам: если вы будете вести себя так же, как сейчас, то не получите электоральной поддержки.

6. Одной из главных проблем государства сегодня украинцы называют коррупцию.

7. Процесс эмансипации Украины от России идет, но за последний год он замедлился.

8. Языковой вопрос всегда гальванизирует пророссийские настроения в стране.

Также социолог высказал свое мнение относительно украинско-российских отношений, озвучив несколько ключевых тезисов: с некоторыми пунктами закона об образовании мы тоже сильно поторопились, преобладание материальных ценностей над постматериальными все еще сближает Украину с Россией, точек невозврата в ситуации с оккупированными Крымом или Донбассом не существует.

Полный текст материала читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".