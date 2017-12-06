Бизнес на благотворительности: в Лавре бутылку вина от меценатов продают по "безбожной" цене (видео)

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел выпросил на благотворительность 1200 бутылок итальянского вина, чтобы потом его реализовывать.

Как говорится в сюжете передачи Спецкор на телеканале 2+2, священник заверил меценатов, что алкоголь пойдет на подарки и приурочат его к 30-летию возрождения монашеской жизни в Лавре. Однако напиток выставили на продажу во всех церковных магазинах Лавры. Цена безбожная – 3500 грн. за бутылку.

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В магазине на удивление ценой отвечают, что вино не простое, а эксклюзивное и освященное в Лавре. Продавец уверяет, выдержка вина – 30 лет.

По оценке сомелье с 20-летним опытом, реальная стоимость вина – не больше 300 гривен. В итальянском ресторане вино аналогичного производителя стоит 850 гривен.

Сомелье ресторана установил, что вино выдерживалось в дубовых бочках, по своему качеству оно неплохое, но довольно простое. «В специализированном магазине оно не должно стоить дороже 500-600 гривен», – заявил эксперт.

В компании импортера были удивлены тем, что это вино продается, ведь оно должно дароваться. В письме-обращении от наместника Лавры Павла к меценатам говорится о бедственном положении церкви. Владыка просит меценатов оказать благотворительную помощь в виде 1200 бутылок вина Toscana Rosso, поскольку «монастырь является неприбыльной организацией».

Меценаты вели переговоры с Павлом в течение месяца, согласовывали этикетку и, в конце концов, заказали эксклюзивную партию.

«Если вы хотите купить, можете купить, а я приду и пожертвую...Я сейчас не буду с вами говорить, потому что я далеко за границей, я на лечении. Я бы вам посоветовал, чтобы вы занялись своими делами», – прокомментировал ситуацию по телефону наместник Лавры.

На вопрос журналистки, почему так дорого стоит бутылка, он отказался отвечать по телефону и ответил: «Вы придете, я вам расскажу, хорошо?».

Представитель Московского патриархата ничего не слышал о винной сделке, а на официальный запрос в Лавре ответили, что комментировать свои действия не будут.

Журналисты подсчитали, что на подаренных бутылках священники могут заработать 4,2 миллиона гривен. Однако сейчас из-за безбожной цены спроса на это вино нет.