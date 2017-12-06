Ко дню ВСУ украинские рок-звезды сняли яркий клип о героях Украины (видео)

Ко Дню Вооруженных сил Украины украинские рок-звезды сняли видеоклип на "Марш новой украинской армии".

Читайте такжеБоевики применили фосфорную мину при обстреле Новоселовки - штаб АТО

Как говорится в сюжете ТСН, автор идеи нового марша Олег Скрипка. По его словам, замысел у него появился во время поездки на фронт, когда поминали ребят, что погибли в результате минометного обстрела.

К записи присоединились Олег Михайлюта, Сашко Положинский, Тарас Чубай, Сергей Танчинец, Сергей Жадан и другие украинские музыканты.

В основе марша - песня Олеся Бабия "Родились мы в великий час", которая была гимном украинских националистов. Исполнители обновленной версии говорят, что их произведение не для парадов. Но о героях, которые выстояли в Иловайске, Дебальцево, Песках, Авдеевке и других горячих точках Донбасса.