Ко дню ВСУ украинские рок-звезды сняли яркий клип о героях Украины (видео)

18:47, 06 декабря 2017
Общество
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В основе марша - песня Олеся Бабия "Родились мы в великий час", которая была гимном украинских националистов.

Песня посвященная украинским героям / Скриншот видео ТСН

Ко Дню Вооруженных сил Украины украинские рок-звезды сняли видеоклип на "Марш новой украинской армии".

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Как говорится в сюжете ТСН, автор идеи нового марша Олег Скрипка. По его словам, замысел у него появился во время поездки на фронт, когда поминали ребят, что погибли в результате минометного обстрела.

К записи присоединились Олег Михайлюта, Сашко Положинский, Тарас Чубай, Сергей Танчинец, Сергей Жадан и другие украинские музыканты.

В основе марша - песня Олеся Бабия "Родились мы в великий час", которая была гимном украинских националистов. Исполнители обновленной версии говорят, что их произведение не для парадов. Но о героях, которые выстояли в Иловайске, Дебальцево, Песках, Авдеевке и других горячих точках Донбасса.

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Теги: #война на Донбассе#герои АТО