На месте взрыва обнаружено стрелковое оружие и разлетевшиеся деньги

В здании Ощадбанка в Мелитополе, где сегодня утром произошли взрывы, обнаружено несработавшее взрывное устройство и оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Мелитополе прокурор Запорожской области Валерий КУЛАКОВ.

В частности, по его словам, в помещении банка взрывотехниками обнаружена сумка с "не приведенным в действие" взрывным устройством" и два образца огнестрельного оружия, представляющие собой нечто типа "двуствольных пистолетов".

Сейчас оружие и взрывное устройство обследуются экспертами.

Прокурор также заявил, что взрывы в отделении Ощадбанка были организованы не из корыстных мотивов.

"Оснований утверждать, что преступление было совершено из корыстных мотивов - нет. В банке на момент происшествия находилось чуть больше 28 тыс. грн., немного долларов и мелкие купюры евро. 14 тыс. грн., разлетевшихся по помещению банка, уже собрано", - сообщил прокурор.

В.КУЛАКОВ также отметил, что и сам характер совершения преступления говорит о том, что это - не корыстное преступление.

"Разбои с целью ограбления так не совершаются, так как у преступников просто не оставалось шансов завладеть деньгами", - констатировал прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в одном из отделений Ощадбанка в Мелитополе произошло 2 взрыва, в результате которых пострадало 25 человек, 6 из которых находятся в тяжелом состоянии. По факту случившегося прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 15, ст. 115 ч.2 п.5, п.7 Уголовного кодекса Украины - "Покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских мотивов, способом опасным для жизни многих".