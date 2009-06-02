Взрывы в Мелитополе квалифицированы как «покушение на убийство»

Взрывы в помещении отделения "Ощадбанка" в Мелитополе квалифицированы правоохранителями как "покушение на убийство".

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Запорожской области Евгений ПРОЦЕНКО, "Уголовное дело возбуждено по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на умышленное убийство двух и более лиц".

Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления: причастных к его совершению пока установить не удалось.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Мелитополе, на проспекте 50 лет Победы, 36/1, в помещении отделения «Ощадбанка», на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошли, по данным МЧС, два взрыва.

В результате взрывов пострадало 25 человек. Двое пострадавших - дети. Состояние здоровья шестерых пострадавших квалифицируется медиками как "тяжелое".

Причиной взрыва, по предварительные данным, стало взрывное устройство.