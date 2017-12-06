В Житомире на Смолянском кладбище состоялся митинг-реквием памяти погибших бойцов АТО

Сегодня в Житомире на Смолянському кладбище состоялся митинг - реквием памяти погибших участников антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, состоялся митинг ко Дню Вооруженных Сил Украины на военном кладбище, где похоронены погибшие в АТО бойцы.

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Участие в мероприятии приняли около ста человек: священники разных конфессий, военнослужащие, волонтеры, родственники погибших и руководители власти города - Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, его заместитель Матвей Хренов и другие.

Присутствующие вспомнили погибших и возложили цветы к могилам воинов.

Со словами признательности тем, кто отдал свою жизнь за независимость Украины, обратился представитель высокомобильных десантных войск, и.о. начальника Житомирского гарнизона полковник Александр Пухальский.

Во время торжеств поименно вспомнили всех житомирян, которые погибли в антитеррористической операции.

Перед участниками чествование торжественным маршем прошли военные. В память по погибшим героями священники отслужили молебен.