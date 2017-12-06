Главную новогоднюю елку привезли на Софийскую площадь (фоторепортаж)

В столицу, наконец, прибыла рождественская елка. Об этом пишут организаторы зимних праздников Folk Ukraine в Facebook.

Еще вчера, 5 декабря, ее довезли до Киева, но целый день грузовик с деревом простоял на КПП из-за запрета патрульной полиции въезжать в Киев.

И вот елку доставили на Софийскую площадь.

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"Пока вы летали в снах, наша зеленая красавица уже прибыла в Киев. Это было длинное, трогательное и наполненное волшебством путешествие. Спасибо всем, кто сопровождал ее в столицу и заботился о безопасности. Совсем скоро елка засверкает огнями и мы окунемся в новогоднюю сказку," - сообщили организаторы.

Ранее сообщалось, что Новый год в центре Киева в этом году будет "неоновым". Главным украшением станет елка высотой 30 метров, украшенная метровыми фонарями, которые будут держаться на канатах. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.