Лучшие коубы с Саакашвили на крыше: реакция пользователей соцсетей

Наибольший интерес вызвала угроза политика прыгнуть с крыши здания. Пользователям соцсетей показалось, что Саакашвили вместе с силовиками выполнял на крыше здания что-то похожее на ритуальный танец. Другие увидели в его вероятном прыжке аналогию с прыжком Шерлока в одноименном сериале. А кое-кто сравнил бурную и насыщенную событиями жизнь Саакашвили с многосерийным сериалом "Санта Барбара".

УНИАН собрал самые популярные реакции пользователей соцсетей по этому поводу, сделанные в сервисе Coub.

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Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря 2017 года в квартиру по улице Костельной в Киеве, где проживает экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили, с обысками пришли представители ГПУ и СБУ. Саакашвили при этом вылез на крышу здания и угрожал прыгнуть, однако в конце концов там его задержали правоохранители и посадили в машину.