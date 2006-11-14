Ющенко: экономика растет благодаря нормализации политической ситуации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что инфляция в Украине до конца текущего года не превысит 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве на украинско-литовском бизнес-форуме.

Говоря о политических и экономических достижениях Украины, Президент отметил, что на текущий момент инфляция составляет 5,9%. По прогнозам экспертов, на конец года Украина не выйдет «за однозначный показатель». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это было целью - не выйти за 10% в макроэкономических показателях 2006 года.

Среди других положительных моментов Президент отметил прирост внутреннего валового продукта на 6,2%, подчеркнув, что это один из наибольших показателей в Восточной, а возможно, и в Центральной Европе. В.ЮЩЕНКО отметил, что положительную динамику демонстрируют все сектора украинской экономики, в том числе и до недавнего времени такие проблемные, как строительство и оптовая торговля. Он назвал приличным показатель уровня дефицита национального бюджета в 0,4%.

Также Президент подчеркнул, что в этом году инвестиции в Украину стали наибольшими за все годы независимости – 2,3 млрд. долларов, что, по его словам, вдвое больше, чем в прошлом году. По его мнению, это свидетельствует, что диалог с бизнесом и предпринимательством движется в правильном направлении.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО обратил внимание на то, что за два последних года удалось существенно увеличить поступления в бюджет - на 54% и 19% в 2005 и 2006 годах соответственно. Он сказал, что львиная доля средств поступила в бюджет благодаря детенизации экономики, что в свою очередь позволило сформировать уникальную социальную и гуманитарную политику. В частности, сказал Президент, доходы граждан выросли на 23%, а зарплата - на 34%, и это только за один год.

Также Президент подчеркнул, что система банковского кредитования, в частности, увеличение объема кредитования физических лиц позволяет говорить о формировании в Украине среднего класса. «Это процессы, о которых 10-15 лет назад мы только мечтали», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что все это стало возможным только благодаря нормализации политической ситуации в Украине. По мнению Президента, лишь в условиях политической стабильности, консолидации политических сил можно говорить о росте экономики. «Политическая стабильность является одним из факторов экономического развития, это одно из условий, после которого можно садиться за стол и говорить об экономике, гуманитарной, социальной сфере…», - сказал Президент.

В частности, большая роль, по словам В.ЮЩЕНКО, принадлежит Универсалу национального единства. Он назвал его документом, который собрал за круглый стол различные политические силы для того, чтобы найти взаимопонимание.

Президент подчеркнул, что Украине удалось преодолеть политический кризис и государство учится жить в режиме «конструктива: власть-оппозиция». Он подчеркнул, что необходимо принять еще много законов, в частности, об оппозиции, Кабинете Министров и тому подобное, начать работу над усовершенствованием конституционной реформы. Но «государство живет нормальной жизнью», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он призвал работать на консолидацию нации и политикума. «Президент является партнером и одним из соавторов такой политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.