Количество потерпевших при взрыве в Ощадбанке достигло 21 человека

Количество пострадавших в результате взрыва в отделении "Ощадбанка" в Мелитополе Запорожской области достигла 21 человека, из которых 5 госпитализированы в больницу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины, отметив, что остальные люди обращались за медицинской помощью, получив ранения разбитым стеклом.

В то же время, как сообщили в пресс-центре СБУ, в Мелитополе при горисполкоме создана специальная комиссия, в состав которой вошли руководство соответствующих подразделений в Мелитополе и Запорожье.

Как сообщают "Подробности" со ссылкой на издание "Мелитопольские новости", перед взрывом в помещение сберкассы зашли двое мужчин с пакетами в руках. Один из них оставил пакет на входе в помещение, второй – в самом помещении. После их ухода прозвучали взрывы. Издание сообщает о 20 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии.

В то же время, по словам очевидцев, на место события прибывают кареты скорой помощи, которые отвезли людей в реанимацию. По словам очевидцев, количество пострадавших превысило 30 человек.