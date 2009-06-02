Всемирный банк увидел свет в конце украинского тоннеля

Всемирный банк отмечает признаки стабилизации в экономике и в банковском секторе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель представительства Всемирного банка в Украине Мартин РАЙЗЕР в ходе международного круглого стола на тему: «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины».

«Кризис еще развивается, и возвращение кризиса является возможным даже несмотря на то, что мы можем видеть свет в конце тоннеля. Я думаю, что независимо от того, что наблюдаются признаки стабилизации, необходимо быть начеку», - сказал М.РАЙЗЕР.

По его словам, Украине необходимо сделать больший акцент на повышение продуктивности экономики, чем на росте ВВП.

Говоря о банковской системе Украины, М.РАЙЗЕР отметил, что в этой сфере также наблюдаются позитивные моменты относительно стабилизации ситуации, «но это еще не конец процесса».

Также представитель Всемирного банка отмечает необходимость реализации процесса структурных изменений в экономике страны, в частности, вследствие кризиса. Основные экспортно-ориентированные отрасли Украины (металлургия и химия) будут подвергнуты серьезным изменениям. Многие из предприятий этой отрасли, вследствие нынешних высоких цен на энергоносители, не выдержат конкуренции с предприятиями других стран, у которых более модернизирован процесс производства, считает М.РАЙЗЕР.