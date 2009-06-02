Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, в каких проблемных банках можно получить скидку при досрочном погашении кредита и сколько на этом можно сэкономить.

Банк Надра

Банк «Надра» стимулирует своих заемщиков досрочно погашать кредиты с помощью уменьшения процентной ставки. Для того чтобы снизить ставку по автокредиту, клиенту надо единоразово погасить 15% от остатка задолженности. В этом случае скидка составит 2% годовых вне зависимости от валюты кредита.

В контакт-центре предупреждают, что бонусы действуют для тех заемщиков, которые не имеют просрочек.

Касательно ипотечных кредитов в «Надра» другие правила. Льготу могут получить все дисциплинированные клиенты, даже если они не будут гасить кредит досрочно. Единственное, что для этого необходимо, — чтобы у заемщика не было просрочек и задержек платежей за последние 6 месяцев. В таком случае на первые полгода процентная ставка снижается на 0,25% годовых, а еще через 6 месяцев можно получить скидку еще на 0,25%.

Родовид Банк

В Родовид Банке выбрали другой путь к сердцу заемщика. Здесь, если клиент согласится досрочно погасить более 20% долларового кредита, банк продаст ему валюту по льготному курсу. В настоящее время курс продажи доллара для таких операций в Родовид Банке составляет 7,2 гривни за доллар. Кроме этого, если клиент досрочно погасит 25% от остатка задолженности по долларовому кредиту, то банк готов предоставить возможность перевести валютный заем в гривневый. При этом конвертировать американскую валюту в украинскую «Родовид» будет по тому же льготному курсу 7,2 гривни за доллар.

Банк Киев

Специальных программ лояльности для добросовестных заемщиков у банка «Киев» нет, и даже если клиент досрочно погасит все 100% задолженности, никаких льгот он за это не получит.

Однако сотрудница кредитного отдела банка все равно настойчиво советует погашать кредиты как можно скорее. «Особенно если у вас валютный кредит, лучше заплатить сейчас, пока курс доллара опять вверх не пошел», — уговаривает осведомленная в валютных тенденциях девушка.

Укрпромбанк

На официальном веб-сайте банка можно найти несколько программ, которые позволяют сэкономить при досрочном погашении кредита. Размер скидки будет зависеть от части досрочно погашаемого кредита, валюты займа и его целевого назначения. Так, если заемщик погасит автокредит на год вперед, то банк скинет 0,25% годовых в долларе и 0,5% в гривне. При погашении кредита с опережением на три года скидка будет 0,5% и 1% соответственно. Похожая система и в ипотеке. Максимальный бонус при ипотечном кредите положен клиентам, которые заплатят на 4 года вперед, скидка составит 1% от процентной ставки по валютному кредиту и 1,5% — по гривневому.

БРР

По словам сотрудника кредитного отдела Банка регионального развития, программ лояльности для заемщиков пока нет, но они находятся в разработке. Впрочем, финансовое учреждение работает с каждым клиентом отдельно. «По сути, вы можете написать заявление и предложить свои условия. Кредитный комитет рассмотрит вашу просьбу», — советует специалист.

В других банках с введенной временной администрацией пока не собираются идти на какие-либо уступки заемщикам.