Главная новогодняя елка страны отправилась из Ивано-Франковска в Киев

Главную елку Украины начали транспортировать на специальном тягаче КрАЗ из Ивано-Франковской области в столицу.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН, который сопровождает елку.

Читайте такжеМетровые фонари и километры гирлянд: журналисты узнали, какой будет главная елка Украины (видео)

В течении дня рабочие связывали ветки елки к столбу и прицепу КрАЗа, а под вечер тягач КрАЗ выехал из города Богородчаны Ивано-Франковской области в направление Киева.

При этом лесники говорят, что не помнят, чтобы елка была таких размеров и в связи с этим полицейские потребовали, чтобы негабаритный елочный груз перевозился КрАЗом только в светлое время суток.

Следует отметить, что «АвтоКрАЗ» делает подарок киевлянам и доставляет елку из Ивано-Франковщины в Киев бесплатно.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря, возле города Богородчаны Ивано-Франковской области лесники срубили главную новогоднюю елку страны, которая будет установлена на Софийской площади в Киеве. Ее высота - 28,5 метров, диаметр кроны достигает 7 метров. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой рубке.