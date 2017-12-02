В аэропорту "Одесса" обнаружили двух турок с фальшивыми документами, которые пытались попасть в Германию через Украину

В международном аэропорту «Одесса» выявлены двое турков, пытавшихся попасть в Германию через Украину по поддельным документам.

Читайте такжеИзраиль будет депортировать нелегалов из Украины в течение неделиКак сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда, 1 декабря в пункте пропуска «Одесса-авиа» во время оформления пассажиров рейса «Стамбул-Одесса» пограничники Одесского отряда обнаружили у двух граждан Турции поддельные документы.

«Установлено, что иностранцы, используя поддельные визовые этикетки Германии, которые были приобретены в Турции примерно за 5 тыс. евро, намеревались незаконно попасть через Украину в Берлин. Однако их замысел был разоблачен украинскими правоохранителями», - говорится в сообщении.