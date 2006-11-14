В Киеве 20-летний юноша прыгнул под поезд метро

Пострадавший госпитализирован

Вчера в 23.10 на платформе станции Киевского метрополитена “Печерская” прыгнул под поезд житель Славуты Хмельницкой области, 1986 г.р. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, пострадавший госпитализирован. В течение 35 минут движение поездов между станциями “Сырец” – “Кловская” и “Дружбы Народов” – “Бориспольская” осуществлялся в аварийном режиме.

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