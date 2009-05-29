Украинец, который был задержан за кражу, выиграл в Европейском суде

Украинец, который был задержан за кражу, выиграл дело в Европейском суде по правам человека против Украины, касающееся плохого обращения с ним во время задержания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено судом 28 мая.

Суд, в частности, рассмотрел дело Юрия ИСАЕВА, 1972 года рождения, против Украины. В своем иске от 10 июля 2001 года он жаловался на отсутствие надлежащего медицинского осмотра во время его задержания в Украине, продолжительность задержания под арестом и продолжительность расследования.

В ходе слушания дела суд установил, что 18 октября 1995 года Ю.ИСАЕВ был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия. 21 октября 1995 года ему также было выдвинуто обвинение в совершении кражи. 2 июня 1997 года Ленинский районный суд Харькова приговорил Ю.ИСАЕВА к 3,5 годам заключения за незаконное хранение оружия, при этом дело о краже было выделено за три дня до этого решения суда.

6 августа 1997 года Ю.ИСАЕВ согласно решению суда был амнистирован, однако 6 ноября 1997 года его снова задержали в рамках расследования дела о краже. После этого дело, по которому в целом были задержаны 14 лиц, несколько раз направлялось в суд, однако возвращалось на дополнительное расследование. Начиная с 1996 года, у заключенного начала развиваться нейропатия малоберцового нерва, которая постепенно переросла в сирингомиелию и привела к частичным парезам правой руки и ноги. В следственном изоляторе №27, в котором содержался Ю.ИСАЕВ, ему не могли оказать надлежащую медицинскую помощь, о чем есть соответствующие выводы врачей, сделанные в период между 1996 и 2003 годом. Вместе с тем суд только из четвертой попытки согласился заменить содержание под стражей на подписку о невыезде по состоянию здоровья. Это решение было одобрено 1 октября 2003 года. Решение относительно вины обвиняемого в совершении ограблений было вынесено судом только 29 июля 2004 года, когда Харьковский районный суд приговорил Ю.ИСАЕВА к 5 годам 11 месяцам и 25 дням заключения.

В своем решении от 28 мая 2009 года Европейский суд по правам человека установил, что во время процесса и рассмотрения дела Ю.ИСАЕВА государство Украина нарушила три статьи Конвенции прав человека, в частности статью третью в части оказания адекватной медицинской помощи при содержании под стражей, параграф третий статьи пятой о продолжительности содержания под стражей и параграф первый статьи шестой о продолжительности расследования дела.

Никаких возмещений со стороны государства Украина в интересах истца решением суда наложено не было.