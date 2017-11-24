Из-за "псевдоминера" не все фанаты смогли попасть на концерт группы Hurts в Киеве (фоторепортаж, видео)

Из-за сообщения о минировании концертного клуба Stereo Plaza в Киеве вечером 23 ноября, где должна была выступать британская синти-поп группа Hurts, сотрудникам заведения пришлось эвакуироваться, а 5 тысяч зрителей не пускали в помещение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сначала фанаты, которых попросили на время проверки сообщения о минировании отойти от здания, грелись чем могли. Но в конце концов некоторые не выдержали ждать и начали расходиться.

Кроме того, многие поклонники группы не дождались концерта потому, что приехали из других городов и не смогли бы найти, где переночевать, если бы опоздали на поезд.

Теперь же люди, которые не попали на концерт, волнуются, вернут ли организаторы деньги за билеты, а это минимум тысяча гривень за каждый.

В конце концов концерт британцев все таки состоялся, хоть и с опозданием более чем на три часа и без разогрева.

Отметим, концерт группы Hurts, который состоялся во Львове 22 ноября, также не обошелся без неприятных моментов. Там музыканты также вышли на сцену с задержкой, потому что перед этим возникли проблемы с пропуском их грузовика на польско-украинской границе.