Ризак получал взятку - подтверждено свидетелем

Свидетель по делу экс-председателя Закарпатской облгосадминистрации Ивана РИЗАКА подтвердил суду факт передачи взятки экс-губернатору.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Апелляционный суд Ивано-Франковской области на своем судебном заседании по уголовному делу об обвинении И.РИЗАКА первым заслушал свидетеля, бывшего президента футбольного клуба «Закарпатье», экс-директора хлебокомбината, а в настоящее время предпринимателя Олега ИЩЕНКО.

О.ИЩЕНКО подтвердил на судебном заседании все показания, данные им на досудебных допросах.

«РИЗАК Иван Михайлович по телефону в грубой форме требовал от меня 32 тыс. долларов взятки, а иначе он обещал меня уничтожить. Потом И.РИЗАК сказал дать еще 10 тыс. долларов. Я не знал, за что я должен что-то давать, объяснений не было», - заявил О.ИЩЕНКО.

На вопрос суда, где он передал деньги И.РИЗАКУ, О.ИЩЕНКО ответил: «Зашел в кабинет губернатора и дал 32 тыс. долларов в присутствии советника председателя ОГА». В то же время он не смог объяснить суду «за что отдавал деньги».

В свою очередь, подсудимый И.РИЗАК отрицал слова свидетеля, а также заявил суду об отводе одного из прокуроров, принимающих участие в заседании. И.РИЗАК утверждает, что у него “есть новая информация, что этот прокурор работает за взятки фирмы «Барва», и пусть СБУ проверит информацию”. Суд не принял это требование к рассмотрению, объяснив подсудимому, что до этого момента он не имел претензий к стороне обвинения, а теперь свое ходатайство должен изложить в письменной форме и тогда суд его рассмотрит.

Суд продолжается.

Как сообщал УНИАН, слушание дела И.РИЗАКА было возобновлено 25 октября 2006 года.

И.РИЗАКА, в частности, обвиняют в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета Владимира Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.

И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая Ужгородский городской суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. 13 сентября он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.