60% украинцев поддерживают идею введения миротворцев ООН на Донбасс – опрос

В Украине 60% населения поддерживают идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник аналитического отдела Центра "Социс" Александр Чашковский, представляя на пресс-конференции в Киеве результаты общенационального социологического исследования четырех компаний: Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевский международный институт социологии, социологическая группа «Рейтинг», украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.

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«В целом около 60% населения Украины поддерживают идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе (31,9% полностью поддерживают идею введения миротворцев на Донбасс, 28,1% - скорее поддерживают, чем не поддерживают), так как считают, что это, возможно, один из путей мирного урегулирования этого конфликта в виде посторонней силы», - сообщил он.

В свою очередь не поддерживают введение миротворцев на Донбассе около 25% опрошенных и еще 15% респондентов не смогли определиться с позицией по этому вопросу.

Кроме того, согласно результатам социологического исследования, 49,5% респондентов убеждены, что после окончания войны отношения с Россией следует поддерживать на минимально необходимом уровне, 21,8% высказываются за то, чтобы не поддерживать с Россией никаких отношений.

*** Общенациональное социологическое исследование было проведено с 28 октября по 14 ноября 2017 года совместными усилиями четырех социологических компаний: Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевский международный институт социологии, социологическая группа «Рейтинг», Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова при поддержке всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Исследование было проведено методом формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Выборка составила 20 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета АР Крым и города Севастополя, а также оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,7% при показателях, близких к 50%, и не более 0,4% при показателях, близких к 10%.