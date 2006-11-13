Завтра ожидается дождь с мокрым снегом

Завтра в Украине ожидается облачная погода. Временами дождь, кое-где с мокрым снегом, в Карпатах, восточных, ночью и в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму местами сильные осадки (в северных и большинстве центральных областей ночью без существенных осадков).

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, восточных областях и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла; на Южном берегу Крыма на протяжении суток 3-8° тепла; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

15-16 ноября - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только 15 ноября в западных областях (ночью и в Крыму), 16 ноября местами в восточных областях и на севере Левобережья небольшие дожди. Ночью и утром 16 ноября местами туманы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 15 ноября в северных, местами в центральных и восточных областях от 2° мороза до 3° тепла, 16 ноября в западных и южных областях 3-8° тепла; днем 15 ноября 2-7° тепла, 16 ноября 7-12°, на юге до 15°, в восточных областях и на севере Левобережья 4-9° тепла.

17-18 ноября - без существенных осадков, только 17 ноября в восточных областях и на севере Левобережья небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 2-7° тепла, 18 ноября в восточных областях местами 0-3° мороза, днем 8-14° тепла, в Крыму и в Одесской области 11-17°, в восточных областях 3-8° тепла.

19-23 ноября - без существенных осадков, только 21-22 ноября в западных и северных областях небольшой дождь. Температура существенно не изменится, лишь 19-20 ноября в восточной половине, а 21 ноября в Украине, кроме западных областей, понижение дневной температуры на 2-5°.

В Киеве и области во вторник ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем временами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

15-16 ноября - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. 16 ноября ночью и утром местами туман. Температура ночью 15 ноября от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла; 16 ноября ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

17-18 ноября погода существенно не изменится.