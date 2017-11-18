В Крыму оккупанты задержали адвокатов "крымских диверсантов" Панова и Захтея - СМИ

В оккупированном Россией Крыму задержали адвокатов Ольгу Помозову и Оксану Акуленко, которые были назначены в качестве "государственных" защитников подозреваемым в "деле украинских диверсантов" украинцам Евгению Панову и Андрею Захтею.

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Как сообщает "Радио Свобода", задержание произошло в пятницу, 17 ноября.

Согласно информации, Помозову задержали по подозрению в передаче взятки.

По версии следствия, она передала российским силовикам миллион рублей (около 440 тысяч гривень - ред.) от своих подзащитных. Сейчас Помозова находится в Симферопольском СИЗО.

Кроме того, также задержали адвоката Оксану Акуленко, "государственного" защитника Андрея Захтея, которая находится под подпиской о невыезде и в отношении которой продолжаются следственные действия.

Сейчас информации от Оксаны Акуленко и Ольги Помозовой или их представителей нет.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2016 в ФСБ РФ заявили, что предотвратили совершение "терактов" в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинская агентурной сети" и задержании группы "диверсантов".

Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов якобы планируемых терактов является Панов, а за якобы содействие в подготовке терактов был задержан Захтей.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их "провокацией" российских спецслужб.

В Крымской правозащитной группе заявили, что граждане Украины, задержанные в Крыму с августа по ноябрь 2016 года по делу так называемых "украинских диверсантов" (Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний) лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод, и являются политическими заключенными.