По итогам мая возрастет выплавка стали

Министерство промышленной политики Украины прогнозирует по итогам мая рост выплавки стали на украинских металлургических предприятиях на 8-9%, по сравнению с апрелем этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ на брифинга в Кабинете министров.

(В апреле на украинских метпредприятиях было выплавлено 2 млн. 144 тыс. тонн стали, что на 10% меньше, чем в марте т. г. В январе-апреле 2009 года объемы выплавки стали в Украине составили 8 млн. 960 тыс. тонн, по сравнению с январем-апрелем 2008 года производство стали сократилось на 5 млн. 724 тыс. тонн (на 39%) - УНИАН)

По словам В.НОВИЦКОГО, в июне объемы выплавки стали сохранятся на уровне мая, что следует из подписанных метпредприятиями контрактов на поставку стали.

Согласно прогнозам Минпромполитики, производство металлопроката по итогам мая увеличится на 1-2%. (В апреле этого года производство металлопроката в Украине составило 2 млн. тонн, что на 8,6% меньше, чем в марте т.г. - УНИАН).