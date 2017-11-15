В США арестовали украинскую активистку во время акции протеста

В Вашингтоне полиция арестовала активистку украинской диаспоры Олексу Чопивскую. Это произошло во время протеста у Национального собора против "Концерта за единство", организованного при участии посольства России, сообщает Голос Америки.

Активистка вместе с мамой раздавали листовки посетителям концерта, в котором принимали участие российский дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев. Они оба в 2014 году подписались под письмом в поддержку аннексии Крыма Россией и политику Кремля в отношении Украины.

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Охранники собора попросили женщин покинуть территорию, но Олекса отстаивала право оставаться, ведь она на протяжении 14 лет училась в частной школе для девушек при соборе. В итоге охрана вызвала полицию. Правоохранители надели Олексе наручники, посадили в машину и увезли в участок. Там ее продержали около пяти часов в камере и отпустили.

В интервью "Голосу Америки" Чопивская позже подтвердила, что ее обвиняют в незаконном попадании на частную территорию и запретили заходить на территорию собора в течение года. Она собирается оспаривать обвинения в суде.

"Это же национальная церковь. Она открыта для всех. Звучит, будто я через забор перелезла. Там все время гуляют люди, каждый может зайти на территорию собора. К тому же я там 14 лет училась. Для меня это как второй дом", - отметила активистка.

Остальные протестующие - выходцы из России и Украины - переместились за территорию собора вниз по улице. Они выкрикивали: "Не пей чай с КГБ", "Стыд!" и прочее посетителям концерта, которые могли их услышать только из окон своих машин.

Соорганизаторами концерта, кроме посольства РФ, выступили Центр искусств Kennedy Center, аналитическое учреждение Wilson center's Kennan Institute, Кармельский институт российской культуры и истории при Американском университете, и другие.

Посольство Украины в США сообщило "Голосу Америки", что украинские дипломаты отвергли приглашение посетить этот концерт, потому что считают "некорректным связывать персоналии Гергиева и Мацуева, которые подписали заявление в поддержку политики Кремля по оккупации Крыма, с идеалами единства, особенно в условиях агрессии РФ против Украины".