Съезд НСНУ утвердил изменения программы партии

III съезд партии “Народный Союз «Наша Украина» утвердил изменения к программе партии.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 1126 делегатов из 1237, зарегистрированных на съезде.

Этим же решением съезд утвердил программный документ партии «Основные программные цели и политические задачи партии на современном этапе: «Европейский выбор: неизменность избранного пути».

Съезд, в частности, своим решением дополнил программу партии частью о национальной идентичности и самобытности украинской нации, которые отнес к приоритетам партии. В этой части съезд назвал задачами НСНУ: утверждение национального культурного пространства, безоговорочное выполнение статьи 10 Конституции Украины всеми органами государственной власти относительно украинского языка как единственного государственного, определение правового и социального статуса воинов УПА как ветеранов борьбы за независимость Украины, соблюдение принципов свободы совести и создание условий для равного развития конфессиональных объединений.

Утвержденный сегодня Программный документ партии содержится на 20 страницах и состоит из 3 разделов. В нем, в частности, определены основные политические и экономические задачи партии. В числе политических задач НСНУ: обеспечение независимости, соборности и унитарности Украины, совершенствование конституционной реформы, реформирование судебно-правовой системы, укрепление статуса украинского языка и проведение политики национального примирения.

Среди экономических задач НСНУ определяет приоритетными: углубление рыночных реформ, борьбу с бедностью и обеспечение энергетической независимости. Среди внешнеполитических задач партия называет вступление в ВТО и НАТО, а также обеспечение европейского выбора Украины.