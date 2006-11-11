Митинг в Сумах: реабилитация Щербаня возможна в одном случае

Жители Сумской области считают, что расследование деяний бывшего председателя Сумской областной государственной администрации Владимира ЩЕРБАНЯ станет проверкой для всей власти, правоохранительных органов и украинского правосудия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, принятой сегодня в Сумах на митинге протеста против возвращения В.ЩЕРБАНЯ в Украину. В общей сложности в митинге сумской общины приняли участие около 5 тыс. человек.

По убеждению участников митинга, «нет сомнений, что реабилитация ЩЕРБАНЯ возможна лишь в одном случае: если коррумпированные следователи и судьи закроют глаза на известных всем страшные факты и выполнят политический заказ».

В резолюции жители Сумской области выражают обеспокоенность освобождением из-под стражи В.ЩЕРБАНЯ “и его вызывающим поведением на украинской земле. За все совершенное в течение пяты лет в нашей области ЩЕРБАНЬ должен не позировать перед телекамерами на фоне шикарных «Мерседесов», а давать показания в следственном изоляторе».

Что касается деятельности В.ЩЕРБАНЯ, то, по словам авторов резолюции, «Сумская область помнит, как во времена ЩЕРБАНЯ регион превратился в зону господства криминала. Сумская область помнит, как целые предприятия вместе с рабочей сельхозтехникой вырезались на металлолом, который отправлялся в Донецкую область. Сумская область помнит, как неугодных людей по надуманным обвинениям бросали в тюрьму. Сумская область помнит о правиле «51 процента акций», которые отбирались у сумчан и передавались под контроль команды ЩЕРБАНЯ. Наконец, Сумская область помнит десятки изуродованных своих студентов, которые нашли мужество не покориться угрозам ЩЕРБАНЯ».

По убеждению жителей Сумской области, «оправдание ЩЕРБАНЯ станет для Украины Рубиконом, за которым, – возвращение к полному господству криминала в государстве».

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года. После прибытия в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряды тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.