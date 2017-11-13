Рада на этой неделе может добавить украинцам еще один выходной

Председатель Верховной Рады Украины Парубий не исключает, что в четверг, 16 ноября, парламент рассмотрит законопроект об определении 25 декабря выходным днем. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал на заседании Согласительного совета в ответ на предложение председателя Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого по рассмотрению уже на этой неделе изменений в Кодекс законов о труде, предусматривающие Рождество 25 декабря установить выходным днем, так же, как и 7 января.

По словам Княжицкого, в Украине проживают много римо-католиков, протестантов, которые просят сделать этот день выходным.

Парубий предложил лидерам фракций обсудить этот вопрос с депутатами, и если будет поддержка, то в четверг можно вынести это на рассмотрение парламента и проголосовать.

Читайте такжеСтало известно, сколько дней будут отдыхать украинцы на новогодние праздники

Ранее сообщалось, что директор Украинского института украинской памяти Владимир Вятрович рассказал, что в Украине изменится календарь праздничных дней. В частности, планируется переформатирование 8 марта Международного женского дня на День борьбы за права женщин, причем предложено лишить его статуса выходного.