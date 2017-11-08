"Дали минуту, чтобы одеться": в Крыму снова прошли обыски и задержания крымскотатарских активистов (фото, видео)

В ряде населенных пунктов оккупированного Крыма прошли обыски и задержания крымскотатарских активистов. Об этом сообщает общественная организации «Крымская солидарность» на странице в Facebook.

«В пгт. Кировское прошёл обыск у председателя меджлиса Экрема Абдульватова», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, обыск прошел в Бахчисарае у гражданского активиста Сейтумерова Сейтумера. После обыска его увезли в полицию.

Также силовики обыскивали дом еще одного активиста Алимдара (Руслана) Белялова в городе Старый Крым.

«Силовики уехали, изъяв телефоны на экспертизу согласно постановлению. Со слов Белялова, все участвовавшие в обыске - не местные», - подчеркнули активисты.

«После обыска в доме Алимдара Белялова обнаружена пропажа денежных средств в размере: 3 тыс. долларов и 60 тыс руб. Просто унесли, без протоколов и прочей бюрократии)», - добавили в «Крымской солидарности».

Кроме того, отмечается, что пятерых работников общепита, которые трудоустроены у Алимдара Белялова, доставили в райотдел «для беседы».

Среди задержанных: Зекерьяев Асан Расимович, Зекерьяев Алим Айдерович, Абдураманов Ресуль Фарикович, Исаев Мустафа Рамазанович, Умеров Амет Халилович.

«У всех пытаются взять ДНК и отпечатки пальцев», - добавили в организации.

Также, в поселке Заречное оккупанты обыскали дом Эльдара Кантимирова и изъяли ноутбук.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Российская Федерация в оккупированном Крыму активно осуществляет политику вытеснения коренного народа полуострова.