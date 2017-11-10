В Киеве жители Березняков перекрыли дорогу

10:47, 10 ноября 2017
Общество
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Жителям микрорайона до сих пор не включили отопление.

Люди перекрыли дорогу на Березняках / скриншот

В Киеве жители одного из микрорайонов на Левом берегу вышли на протест и перекрыли дорогу.

Как пишет «ТСН», жителей столичных Березняков довели до отчаяния: им до сих пор не включили отопление.

Проблема возникла из-за котельной, которую сперва было введено в эксплуатацию вместе с домами, потом несколько раз ее перепродавали. Менялись собственники и пока не совсем понятно, кому этот объект принадлежит и кто несет ответственность за тепло в домах.

На месте уже работает полиция, которая разворачивает все авто, чтобы избежать пробок.

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Теги: #отопительный сезон#отопительный сезон в Киеве#Березняки