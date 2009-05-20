В лесах Закарпатья объявили высшую степень пожарной угрозы

На 21 мая в лесах Закарпатья объявили наивысший, 5-й, класс пожарной безопасности. Об этом сегодня УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, в четверг, 21 мая, на подавляющем большинстве территории лесных массивов Закарпатской области ожидается третий класс пожарной безопасности - это средняя вероятность возникновения лесных пожаров. Исключение составляет юго-западная часть области, где предусматривается пятый, наивысший, класс пожарной безопасности и чрезвычайно высокая вероятность возгораний в лесах.

Причиной такого высокого уровня опасности является сухая погода, высокая температура воздуха, уточняют в Центре пропаганды.

Также спасатели сообщают, что ситуация в последующие дни только будет осложняться: 22-23 мая, учитывая погодные условия, объявляется четвертый и пятый классы пожарной безопасности - высокая и чрезвычайная высокая возможность возникновения возгораний в лесах.

Учитывая такую ситуацию, ГУ МЧС Украины в Закарпатской области обратилось к жителям и гостям Закарпатской области с просьбой придерживаться правил пожарной безопасности в лесных массивах, быть осторожными в обращении с огнем, не оставлять без присмотра очагов и костров, а в случае возникновения пожаров звонить по телефону на номер «101».