В оккупированном Крыму будут судить за экстремизм украинца, избитого экс-беркутовцем - правозащитники

В оккупированном Крыму будут судить за экстремизм украинского активиста Игоря Мовенко, который ранее пытался добиться расследования по факту нападения на него бывшего сотрудника спецподразделения МВД «Беркут».

Как сообщается на сайте Крымской правозащитной группы, Мовенко 26 октября в УФСБ Севастополя вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), по которой ему грозит до 5 лет лишения свободы.

«Уголовное дело в отношении Игоря Мовенко возбудили за комментарий, который он, по версии следствия, написал летом 2016 года в группе «Крым-Украина» в социальной сети «ВКонтакте». В комментарии высказывается мнение о необходимости насильственных действий в отношении тех, кто участвовал в оккупации Крыма. На данный момент ФСБ рассматривает такой комментарий не с точки зрения опасности для людей, а с точки зрения вражды к России и факту аннексии. Поскольку комментарий демонстрирует явное несогласие с оккупацией полуострова, то ФСБ может вести расследование по политическим мотивам. Также об избирательности ФСБ в применении «экстремистских статей» говорит тот факт, что дело против Мовенко открыли после того, как он пытался добиться расследования нападения на него бывшего сотрудника МВД Украины «Беркут». А комментарий был опубликован намного раньше, и тогда не привлек внимания ФСБ. За избиение украинца так никто и не был привлечен к ответственности, а против самого пострадавшего открыли уголовное дело по «экстремистской статье», - сообщают правозащитники.

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В апреле 2017 года Мовенко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Правозащитники напоминают, что 7 сентября 2016 года Мовенко избили в Севастополе за размещенную на раме его велосипеда символику батальона «Азов». Медики диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.

Нападавший на Мовенко оказался сотрудником полиции. Однако дело за избиение украинца тогда не открыли. Вместо этого в Гагаринском районном суде Севастополя 22 сентября состоялось судебное заседание, на котором пострадавшего Мовенко оштрафовали на 2000 рублей «за распространение нацистской символики».

Крымчанин пытался заставить сотрудников полиции возбудить дело по факту его избиения. Он писал официальные письма в «Следственный комитет», «прокуратуру» и «полицию» Севастополя, но безрезультатно. Крымской правозащитной группе стало известно имя «беркутовца», который в Севастополе избил Мовенко — это бывший сотрудник подразделения особого назначения МВД Украины «Беркут» Владимир Суходольский, который в 2014 году изменил присяге и служит в российской полиции.

Ранее стало известно, что октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил арест похищенному в Республике Беларусь 19-летнему украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.