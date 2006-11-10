Тимошенко считает Януковича ничего не понимающим в экономике

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что за 100 дней деятельности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА ВВП снизился вдвое, а инфляция увеличилась в 7 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ в начале своего премьерства получил страну с уровнем роста ВВП 11%, а теперь он снизился почти вдвое. Инфляция, по ее словам, увеличилась при этом в 7 раз. Лидер БЮТ прогнозирует, что до конца года уровень инфляции составит 13%. «Считать это экономической стабильностью может только человек, который ничего не понимает в экономике», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также раскритиковала заявление В.ЯНУКОВИЧА об улучшении отношений с Россией. По ее словам, цена на газ красноречиво свидетельствует об уровне отношений с этой страной.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что правящая коалиция приняла решение изменить приоритеты госбюджета на текущий год. В частности, утверждает лидер БЮТ, был свернут целый ряд социальных программ.

Кроме того, она раскритиковала систему возвращения НДС, отметив, что большая часть суммы в три млрд. грн., которые были направлены из госбюджета на возвращение НДС, были компенсированы компаниям, связанным с Партией регионов. Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что В.ЯНУКОВИЧ начал перекраивать бюджет, «потому что им понравилось отмывать бюджетные средства для своих компаний».

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре этого года составила 2,6%, в январе-октябре - 8,7% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Министерство экономики прогнозировало в 2006 году рост ВВП на уровне 5,8-7%, инфляцию - на уровне 11,4-11,6%.

При формировании госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%.