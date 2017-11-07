Об Украине на языке искусства: дети-переселенцы с Донбасса собрали в Швеции полный зал зрителей (видео)
15:17, 07 ноября 2017Общество
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В Стокгольм поехали несколько коллективов, чтобы рассказать шведам об Украине на языке искусства. В День ООН выступали сразу два украинских коллектива .
В Швеции дети-переселенцы с Донбасса собрали полный зал зрителей. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Юные украинские музыканты, среди которых переселенцы с Донбасса выступили в Швеции, в концертном зале, где вручались первые Нобелевские премии.
В Стокгольм поехали несколько коллективов, чтобы рассказать шведам об Украине на языке искусства. В День Организации Объединенных Наций выступали сразу два украинских коллектива - хор Щедрик и оркестр Львовской филармонии, а также украинские солисты.
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