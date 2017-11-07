Об Украине на языке искусства: дети-переселенцы с Донбасса собрали в Швеции полный зал зрителей (видео)

В Швеции дети-переселенцы с Донбасса собрали полный зал зрителей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Юные украинские музыканты, среди которых переселенцы с Донбасса выступили в Швеции, в концертном зале, где вручались первые Нобелевские премии.

В Стокгольм поехали несколько коллективов, чтобы рассказать шведам об Украине на языке искусства. В День Организации Объединенных Наций выступали сразу два украинских коллектива - хор Щедрик и оркестр Львовской филармонии, а также украинские солисты.