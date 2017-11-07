Полицейского, который потерял ногу во время задержания квартирных воров в Днепре, оставят на службе

Полицейского, который при задержании квартирных воров в Днепре потерял ногу, оставят на службе в полиции, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что это пообещал Сергей Князев, посещая раненых правоохранителей в больницах.

Читайте такжеВ Житомире задержали группу наркодельцов, организованную экс-правоохранителем

Глава Национальной полиции Украины вручил пострадавшим награды и объявил о присвоении внеочередных званий.

Известно, что в ночь на воскресенье в многоэтажке Днепра квартирные воры взорвали две гранаты, открыли стрельбу и скрылись. Пятеро полицейских получили ранения.