Полицейского, который потерял ногу во время задержания квартирных воров в Днепре, оставят на службе
11:30, 07 ноября 2017Общество
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Известно, что в ночь на воскресенье в многоэтажке Днепра квартирные воры взорвали две гранаты, открыли стрельбу и скрылись.
Такое обещание дал глава Нацполіції / скриншот
Полицейского, который при задержании квартирных воров в Днепре потерял ногу, оставят на службе в полиции, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что это пообещал Сергей Князев, посещая раненых правоохранителей в больницах.
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Глава Национальной полиции Украины вручил пострадавшим награды и объявил о присвоении внеочередных званий.
Известно, что в ночь на воскресенье в многоэтажке Днепра квартирные воры взорвали две гранаты, открыли стрельбу и скрылись. Пятеро полицейских получили ранения.
Полицейского, который потерял ногу при задержании квартирных воров в Днепре, оставят служит в полиции
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