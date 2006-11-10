Червоненко тормозит расследование уголовного дела

Председатель Запорожской областной государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту инцидента с сотрудником госслужбы охраны, не является к следователю для дачи показаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам А.МЕДВЕДЬКА, в результате отмеченного инцидента у охранника «есть телесные повреждения в области лица».

Кроме того, А.МЕДВЕДЬКО опроверг высказывание Е.ЧЕРВОНЕНКО и некоторых других лиц о том, что якобы возбуждение Генпрокуратурой уголовного дела является «преследованием». А.МЕДВЕДЬКО объяснил, что материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела, Генпрокуратура получила официально из Кабинета Министров, а решение о возбуждении уголовного дела принимал следователь. Теперь, как отметил генпрокурор, это дело находится на расследовании. «Единственное, что затрудняет расследование этого дела - то, что господин ЧЕРВОНЕНКО, по словам следователя не является на допросы», - сказал генпрокурор.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО отметил, что в случае, если в ходе расследования будет выяснено, что в действиях Е.ЧЕРВОНЕНКО нет состава преступления, дело будет закрыто, в противном случае оно будет доведено до логического завершения, то есть направлено в суд. «Остановки (в расследовании дела – УНИАН) и волокиты по этому делу не будет», - подчеркнул А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 16 октября пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины возбудило уголовное дело в отношении председателя одной из областных государственных администраций за совершение им противоправных действий по отношению к сотруднику правоохранительных органов.

При этом ее сотрудники отметили, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие, совершенное в отношении работника правоохранительного органа). Указана статья и, в частности, ее вторая часть предусматривают наказание в виде ограничения воли сроком до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры не назвали губернатора, в отношении которого возбуждено уголовное дело, а также причины, обстоятельства и место, где возник инцидент.

Как сообщало в конце прошлой недели интернет-издание «Украинская правда», по данным источников УП, губернатор Запорожской области Евгений ЧЕРВОНЕНКО в третьей декаде сентября пытался пройти в кабинет премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, но не был допущен сотрудником Государственной службы охраны, поскольку он (Е.ЧЕРВОНЕНКО) не был в списках лиц, которые должны были быть приняты в день инцидента В.ЯНУКОВИЧЕМ. В результате этого, как утверждает “Украинская правда”, Е.ЧЕРВОНЕНКО дважды ударил сотрудника охраны.