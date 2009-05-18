Харьковских милиционеров будут судить за применение пыток

Апелляционный суд Харьковской области отменил постановление районного суда об отмене решения прокуратуры о возбуждении уголовного дела по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Орджоникидзевского райотдела милиции Харькова.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних дел Министерства внутренних дел Украины.

"Попытки бывших работников милиции (уволенных из ОВД за нарушения) предотвратить надлежащее расследование уголовного дела закончились тем, что 7 мая 2009 г. Апелляционный суд Харьковской области отменил постановление районного суда об отмене возбуждения уголовного дела. Следовательно, расследование дела будет продолжено", - говорится в сообщении.

По словам помощника министра внутренних дел Юрия ЧУМАКА, дело о применении харьковскими милиционерами пыток к двум женщинам является лакмусовой бумажкой, которая выявит, насколько Украина может бороться с проявлениями жестокого поведения с задержанными и осужденными лицами.

Ю.ЧУМАК отметил, что за последний год в Харьковской области существенно улучшилась ситуация с условиями содержания спецконтингента в спецучреждениях милиции, однако проблема истязаний и жестокого поведения с задержанными продолжает существовать.

"Хоть такие случаи являются единичными, а руководство ГУ МВД уделяет им надлежащее внимание, однако ситуацию осложняет отсутствие эффективной системы расследования жалоб на такое поведение", - сказал Ю.ЧУМАК.

Представители Совета Европы, Европейского комитета против пыток, Общей программы Совета Европы и Европейской Комиссии «Борьба с проявлениями жестокого поведения и безнаказанностью» неоднократно отмечали необходимость проведения эффективного расследования дел об истязаниях.

Как сообщалось, 8 ноября 2008 года сотрудники Орджоникидзевского райотдела милиции Харькова применили физическое насилие к двум женщинам. Их более 8 часов незаконно удерживали, били и оскорбляли.

12 декабря 2008 года прокуратурой Орджоникидзевского района г. Харькова было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Орджоникидзевского райотдела милиции по факту превышения служебных полномочий, что сопровождалось насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, по признаку преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.