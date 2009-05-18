Путин ошибся в прогнозах о состоянии экономики России

Российское правительство ошиблось в прогнозах о состоянии экономики страны.

ВВП страны упал ниже пессимистичных ожиданий Минэкономразвития. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Даже несмотря на то, что цены на нефть оказались на более высоком уровне, чем закладывалось в расчеты, российская экономика падает сильнее, нежели ожидало правительство, разрабатывая бюджет. По данным Росстата, физические объемы ВВП в первом квартале снизились на 9,5%, тогда как в январе Минэкономразвития рассчитывало на спад по итогам квартала в 5–6%.

В России усиливается падениепромышленного производства. В минувшем месяце оно составило 16,9% - по отношению к апрелю года минувшего, - такие данные представил Росстат в правительство.

Еще в феврале падение промышленного производства в стране составило 13,2%, по отношению к февралю 2008 года. А в марте, соответственно – 13,7%. В апреле, как видно по этим цифрам, падение резко ускорилось.

Данные по спаду промышленного производства в РФ в апреле свидетельствуют о том, что "не исключена вторая волна кризиса" - такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. "Апрельские данные показывают, что пока нет оснований для особого оптимизма по поводу состояния нашей экономики", - сказал он.