В Житомире адвокаты подозреваемого в госизмене журналиста просят суд отпустить его под домашний арест

В Житомире адвокаты журналиста, подозреваемого в государственной измене, просят суд отпустить его под домашний арест. Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Доме правосудия Королевский райсуд Житомира продолжил слушание дела в отношении местного журналиста, который подозревается в том, что по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы.

Во время судебного заседания адвокаты требуют изменить ему меру пресечения – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Такое ходатайство защитники мотивируют тем, что маленькая дочь и жена журналиста нуждаются в его помощи.

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Как сообщал УНИАН, 24 октября Королевский районный суд Житомира начал слушание дела в отношении местного журналиста, который подозревается в том, что по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы.

По данным правоохранителей, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, «справедливость» аннексии Крыма Россией, создание террористических псевдогосударственных образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединении отдельных регионов Украины к другим государствам, распространял информацию относительно сбора средств и материального обеспечения для так называемых «ополченцев Донбасса».

2 августа Королевский районный суд Житомира арестовал блогера без права внесения залога.

Ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.