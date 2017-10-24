В Житомире суд рассматривает дело журналиста, подозреваемого в госизмене

Королёвский районный суд Житомира начал слушание дела в отношении местного журналиста, который подозревается в том, что по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы. Как передает корреспондент УНИАН, в помещение суда, где в 11.30 началось слушание дела, пришли около 50 активистов.

Как пояснили в пресс-группе СБУ в Житомирской области, следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении блогера-журналиста, подозреваемого в государственной измене

«Дело было передано в суд, и вот теперь суд его рассматривает», - уточнили в СБУ.

В СБУ отметили, что по данным правоохранителей, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, «справедливость» аннексии Крыма Россией, создание террористических псевдогосударственных образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединения отдельных регионов Украины к другим государствам, распространял информацию о сборе средств и материального обеспечения для так называемых «ополченцев Донбасса».

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Как сообщал УНИАН, 2 августа Королевский районный суд арестовал без права внесения залога местного блогера-журналиста, который подозревается в том, что по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы.

Как установили правоохранители, житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств готовил тенденциозные публикации.

Во время санкционированных обысков по месту жительства блогера правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовки антиукраинских материалов. Также у злоумышленника изъяты копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за обусловленный гонорар и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

Блогеру-журналисту было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.