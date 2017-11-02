В Одессе суд отправил под домашний арест и. о. командира воинской части, который не отреагировал на ее захват

Приморский районный суд Одессы установил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца временно исполняющему обязанности командира воинской части, который не отреагировал на вторжение на территорию аэродрома «Школьный» застройщиков, за что был задержан 1 ноября.

Читайте такжеПрокуратура задержала в Одессе и.о. командира воинской части, который не реагировал на ее захват Как сообщили корреспонденту УНИАН в суде, вечером в среду подполковнику была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

«Прокуратура настаивала на содержании под стражей, но суд избрал домашний арест», - сказали в суде.

Как сообщили УНИАН сослуживцы арестованного,указанный военный исполнял обязанности командира воинской части всего один день.

Сейчас его подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса ("бездействие военной власти, повлекшее тяжкие последствия, в условиях военного положения или в боевой обстановке"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах предприняли попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Позже было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра City Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешение Одесского городского совета. По словам начальника Южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический, таким образом, они «незаконно на 20 соток изменили земельный участок» аэродрома.

В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что неизвестные - это «обычные строители», которые начали работы возле военного объекта. Также он утверждал, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все, что происходит, - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».

Военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 418 Уголовного кодекса ("нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода").

1 ноября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура задержала в Одессе исполняющего обязанности командира воинской части, который не реагировал на ее захват.