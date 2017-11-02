В Одессе суд отправил под домашний арест и. о. командира воинской части, который не отреагировал на ее захват
Прокуратура настаивала на содержании под стражей, но суд избрал круглосуточный домашний арест.
Приморский районный суд Одессы установил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца временно исполняющему обязанности командира воинской части, который не отреагировал на вторжение на территорию аэродрома «Школьный» застройщиков, за что был задержан 1 ноября.
Читайте такжеПрокуратура задержала в Одессе и.о. командира воинской части, который не реагировал на ее захват Как сообщили корреспонденту УНИАН в суде, вечером в среду подполковнику была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
«Прокуратура настаивала на содержании под стражей, но суд избрал домашний арест», - сказали в суде.
Как сообщили УНИАН сослуживцы арестованного,указанный военный исполнял обязанности командира воинской части всего один день.
Сейчас его подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса ("бездействие военной власти, повлекшее тяжкие последствия, в условиях военного положения или в боевой обстановке"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Как сообщал УНИАН, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах предприняли попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Позже было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра City Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешение Одесского городского совета. По словам начальника Южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический, таким образом, они «незаконно на 20 соток изменили земельный участок» аэродрома.
В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что неизвестные - это «обычные строители», которые начали работы возле военного объекта. Также он утверждал, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все, что происходит, - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».
Военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 418 Уголовного кодекса ("нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода").
1 ноября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура задержала в Одессе исполняющего обязанности командира воинской части, который не реагировал на ее захват.