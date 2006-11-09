«Укрзализныця» будет продавать белье через кассы

В ближайшее время пассажиры междугородных поездов по своему желанию смогут оплачивать постель в железнодорожных кассах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 9 ноября заявил на пресс-конференции начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

«Белье в стоимость билета не входило и входить не будет», - подчеркнул при этом он.

По данным Л.ЛОБОЙКО, такая практика существует в большинстве развитых стран.

«Мы изучаем опыт коллег. Необходимость введения такого порядка связана с тем, что некоторые недобросовестные проводники продают пассажирам уже использованное белье, - отметил он. – Нужно исключить доступ проводника к деньгам, и тогда проблема будет решена».

По данным ведомства, за последние три месяца контролирующими службами «Укрзализныци» выявлено 157 фактов повторного использования 190 комплектов постельного белья. Уволено 11 проводников и 2 начальника поезда.