Должностному лицу ГСЧС объявили подозрение в связи с пожаром в детском лагере "Виктория"

В Одессе бывший начальник Киевского районного отдела Главного управления ГСЧС в Одесской области стал новым фигурантом дела о пожаре в детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория», в котором 15 сентября погибли три девочки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его словам, сегодня, 31 октября, следователи прокуратуры сообщили указанному должностному лицу о подозрении в преступлении (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, приведшая к тяжким последствиям).

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По словам Жученко, установлено, что в мае 2016 года и в июне 2017 года в комплексе проводились проверки указанным районным отделом ГСЧС. Проверки зафиксировали более 30 нарушений техники пожарной безопасности. В числе основных нарушений – отсутствие подключения противопожарной сигнализации к соответствующему лицензированному пульту. Как отметил прокурор области, на протяжении двух лет не предпринимались какие-либо меры по устранению этих недостатков.

«Следствием установлено, что данное должностное лицо имело полное право обратиться в суд с тем, чтобы работа комплекса «Виктория» была полностью или частично прекращена», - подчеркнул Жученко.

Он добавил, что прокуратура обратиться в суд для избрания подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку санкция вышеназванной статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

«Поэтому это - максимальная мера, на которой мы можем настаивать», - пояснил прокурор Одесской области.

Он также отметил, что в настоящее время проводятся экспертизы, результат части которых будет известен в конце нынешней или начале следующей недели.

Как уточнили УНИАН в прокуратуре области, данный фигурант на момент проверок в «Виктории» возглавлял вышеназванное структурное подразделение ГСЧС, а в настоящее время является «должностным лицом отдела ГСЧС».

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

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В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски дома у бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. Позднее суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.