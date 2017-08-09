Россия усиливает контроль на границе с оккупированной частью Луганщины - ИС

Россия усиливает пограничный контроль на границе с оккупированной частью Луганской области.

Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Россия усиливает пограничный контроль на автомобильных пунктах пропуска на неконтролируемом Украиной участке госграницы в Луганской области («ЛНР»)», - заявил он.

Читайте такжеПлотницкий завидует Захарченко из-за лучшего финансирования Москвой – ИС

По словам Тымчука, при пересечении гражданами российского ПП «Гуково», их паспортные данные вносятся в соответствующую компьютерную базу Пограничной службы ФСБ РФ. При этом, в зависимости от имеющейся информации о личности, в отношении данного лица осуществляется упрощенный, обычный или усиленный пограничный и таможенный контроль.

«Такая практика создает значительные очереди при попытках граждан оккупированных территорий выехать на территорию РФ, что вызывает их недовольство», - заявил нардеп.

Вместе с тем, по данным Тымчука, согласно достигнутым договоренностям между пограничной службой РФ и «пограничной службой ЛНР», для граждан «республики», которые обязуются на территории России не покидать пределы Ростовской области, оформление страхового полиса на легковой автомобиль не является обязательным.